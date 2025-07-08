Сегодня 17:05 Удар по карману мигрантов. В России хотят увеличить размер госпошлин Кабмин внес в Госдуму проект о введении новых и повышении действующих госпошлин 0 0 0 Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com Общество

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Правительство предложило Госдуме ввести в России ряд изменений, касающихся пошлин для автомобилистов и мигрантов. Текст законопроекта опубликовали на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Изменения, касающиеся автовладельцев и водителей Изменения должны будут вступить в силу с 1 сентября. Согласно тексту документа, российских автовладельцев ожидает повышение пошлин. За выдачу паспорта транспортного средства предстоит заплатить 1200 рублей вместо текущих 800. Увеличится и плата за внесение изменений в текущий паспорт — с 350 до 525 рублей. Выдача свидетельства о регистрации транспортного средства подорожает втрое: до полутора тысяч рублей за бумажный вариант и до четырех с половиной тысяч рублей за документ на пластиковой основе.

Фото: Медиасток.рф

Пошлина за оформление национального водительского удостоверения на пластиковой основе увеличится до четырех тысяч рублей, а нового поколения — до шести тысяч рублей. Международное водительское удостоверение выросло в цене в два раза — с 1600 до 3200 рублей, свидетельство о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов — с полутора тысяч рублей до 2250 рублей. Выдача госзнаков транспортных средств «Транзит» на металле для автомобилей и прицепов обойдется в 2400 рублей, выдача регистрационного знака на автомобили —в три тысячи рублей, а на мотоциклы и прицепы — 2250 рублей.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, российским водителям предстоит заплатить пошлину в размере 500 рублей за внесение данных в единую автоматизированную информационную систему ТО в процессе оформления диагностической карты по результатам осмотра. Выдача заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям обойдется в 15 тысяч рублей. Изменения, касающиеся мигрантов Ряд изменений предложили ввести и для мигрантов. Теперь иностранцы, которые захотят встать на учет по месту пребывания, будут обязаны заплатить 500 рублей, а в случае продления срока временного пребывания или регистрации по месту жительства — тысячу рублей. Также будет введена плата за выдачу или переоформление патента и продление срока действия разрешения на работу в размере 4,2 тысячи рублей.