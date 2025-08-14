Новые ограничения на микрозаймы появятся в России с 2026 года

В России запретят брать большего одного микрозайма с 2026 года

С 2026 года россиянам запретят брать одновременно более одного займа в микрофинансовых организациях (МФО). Об этом заявил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» .

Такую инициативу предложил ЦБ, правительство поддержало. Согласно новым правилам, микрофинансовые организации будут отказывать в выдаче займа, если у клиента уже есть непогашенный долг.

Кроме того, с 2026 года вводится трехдневный «период охлаждения» — время на раздумья перед оформлением микрозайма. Также планируют снизить максимальную переплату по таким кредитам с нынешних 130% до 100%.

По мнению экспертов, новые ограничения могут привести к росту нелегального кредитования. За теневой финансовой сферой потребуется больше контроля.

Ранее партия «Новые люди» предложила разрешить гражданам запрашивать кредитную историю партнера до свадьбы при его согласии. Депутаты напомнили, что если пара подает совместные заявки на кредит, где второй выступает в качестве поручителя, кредитная история партнера влияет на решение банка.