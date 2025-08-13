«Новые люди» предложили разрешить запрашивать кредитную историю будущего супруга

Партия «Новые люди» предложила предоставить гражданам право на запрос кредитной истории партнера в случае свадьбы. Авторы инициативы обратились с запросом к председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Вступление в брак — важный этап в жизни, который объединяет супругов не только чувствами, но и финансовыми обязательствами. Одной из актуальных проблем является отсутствие возможности получить информацию о кредитной истории будущего супруга», — заявили в обращении.

Авторы инициативы напомнили, что сейчас, если пара подает совместные заявки на кредит и один выступает как поручитель, кредитная история напрямую влияет на одобрение займа.

По статье 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» банки обязаны обеспечивать конфиденциальность сведений о клиентских счетах и операциях клиентов. Из-за этого ознакомиться с кредитным досье партнера фактически невозможно.

«В связи с этим предлагаю рассмотреть возможность законодательного закрепления права на запрос кредитной истории будущего супруга до вступления в брак при его согласии на предоставление таких данных», — предложили депутаты.

Такие меры способствуют открытости в финансовых вопросах между супругами и позволят им принимать взвешенные решения при планировании бюджета.