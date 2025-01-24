Новые ограничения для иноагентов рассмотрят в ГД 28 января

Комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства других стран во внутренние дела России обсудит новые ограничения для иноагентов 28 января. Об этом сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев .

«Для лиц и организаций, которые пытаются „просвещать“ и „образовывать“ нашу молодежь в интересах противника, сеять национальную рознь, искажать историю, призывать к расчленению России, не должно остаться никаких шансов реализовать их планы», — отметил парламентарий.

На заседании могут утвердить пакет законопроектов, в том числе о запрете на осуществление иноагентами просветительской и образовательной деятельности.

Депутаты также планируют поделиться мнениями об инициативе по введению запрета иностранным агентам получать муниципальную поддержку и статус социально ориентированных некоммерческих организаций.

В пакет предложений включат и инициативу о возможности заочного привлечения таких лиц к административной ответственности, если они находятся за рубежом и нарушают порядок деятельности.

Также депутаты намерены призвать усилить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов, которые публикуют иноагенты.

В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон о специальных счетах для иностранных агентов, на которые будут зачислять средства от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств, а также процентов по вкладам.