«Новые люди» выступили против доносов со стороны Лиги безопасного интернета

Партия «Новые люди» выступает против доносов и не поддерживает такую практику, в том числе со стороны Лиги безопасного интернета. Об этом в подкасте на «Ночи выборов» рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Мы никогда не сдаемся, и важно понимать риск: тот, кто привык писать доносы, рано или поздно может сам стать их жертвой», — подчеркнул он.

По словам Даванкова, он видел подобные жалобы на Лигу безопасного интернета. «Новые люди» же принципиально не писали жалобы во время выборов и ни разу не требовали снять кандидатов от других партий.

«Потому что такие нарушения не играют решающей роли. Главный фактор — это выбор людей. Если человек действительно готов работать и решать проблемы, это видно, и за него проголосуют, несмотря ни на какие препоны или попытки давления», — добавил вице-спикер ГД.

