«Новые люди» с певицей Викторией Дайнеко посетили центр «Рысиный патруль»

Депутаты от партии «Новые люди» готовят законопроект о реабилитационных центрах для диких животных. Подобные учреждения должны появиться в каждом регионе России, заявил заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

Вместе с певицей Викторией Дайнеко и активистами проекта «Мы в ответе за них» Арапов посетил центр «Рысиный патруль». Группа центра экстренно выезжает на вызовы, размещает животных в вольере для карантина и реабилитации, а также оказывает срочную ветеринарную помощь.

«Крайне важно, чтобы в каждом регионе Российской Федерации открывались такие центры, и они должны иметь все виды поддержки. Сохранение природного наследия — одна из приоритетных наших задач», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, разрабатываемый законопроект урегулирует деятельность реабилитационных центров и приютов для диких животных.