«Новые люди» с певицей Викторией Дайнеко посетили центр «Рысиный патруль»
«Новые люди» предложили создать сеть центров по реабилитации диких животных в РФ
Депутаты от партии «Новые люди» готовят законопроект о реабилитационных центрах для диких животных. Подобные учреждения должны появиться в каждом регионе России, заявил заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.
Вместе с певицей Викторией Дайнеко и активистами проекта «Мы в ответе за них» Арапов посетил центр «Рысиный патруль». Группа центра экстренно выезжает на вызовы, размещает животных в вольере для карантина и реабилитации, а также оказывает срочную ветеринарную помощь.
«Крайне важно, чтобы в каждом регионе Российской Федерации открывались такие центры, и они должны иметь все виды поддержки. Сохранение природного наследия — одна из приоритетных наших задач», — подчеркнул парламентарий.
По его словам, разрабатываемый законопроект урегулирует деятельность реабилитационных центров и приютов для диких животных.
Дайнеко является другом центра «Рысиный патруль». Певица узнала об организации, когда пыталась разобраться с соседом, который держал дома дикую пуму. Директор центра Анна Рыкунова помогла артистке и поддержала ее в сложившейся ситуации.
«„Рысиный патруль“ — настоящие профессионалы своего дела, которые не только спасают животных, пострадавших от рук человека, но и занимаются подготовкой к реинтродукции редкого для многих регионов вида европейской рыси», — подчеркнула Дайнеко.
Рыкунова провела для гостей экскурсию, рассказала о содержании животных в центре и раскрыла планы развития «Рысиного патруля». Участники встречи передали угощения для питомцев.
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