«Новые горизонты». В правилах приема на целевое обучение ввели максимальный срок работы | 360°

Общество 02 мая 2024, 10:08 «Новые горизонты». В правилах приема на целевое обучение ввели максимальный срок работы Госдума: правила приема на целевое обучение изменят в новом учебном году РИА «Новости»

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Правила приема на целевое обучение изменятся в следующем учебном году. Как сообщили в пресс-службе Госдумы, у абитуриентов появится доступ к программе во всех регионах страны.

Заявки от работодателей опубликуют на единой платформе «Работа в России». В них укажут в каких вузах и на какие специальности можно отучиться, кем потом работать. Там же появится информация о тестовых заданиях и необходимых баллах.

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«Заказчик целевого обучения обязан предоставлять целевикам меры поддержки, например, жилье, гарантию последующего трудоустройства, выплаты при осуществлении трудовой деятельности», — уточнили в ГД.

Закон способствует развитию российского бизнеса, так как фактически формирует для него кадровый резерв. Наряду с бюджетным целевым набором появится открытый и доступный всем набор в высшие учебные заведение за счет частных инвестиций.

«Это выгодное вложение для крупных работодателей», — подчеркнули в Госдуме.

Целевики обязаны отработать не менее трех лет, но теперь веден и максимальны срок, который могут прописать в договоре о целевом обучении — это пять лет. Как и раньше, договор может содержать условия о наставничестве и прохождении практики, а также требования к успеваемости. Подписать договор абитуриент сможет только с одним заказчиком.

Подать заявление на получение целевого направления как при приеме на обучение, так и уже во время учебы. Заказчиками в программе не могут быть лица, признанные иностранными агентами.