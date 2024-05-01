Новые законы с 1 мая 2024 года в России: переводы СБП, целевое обучение, пенсионные фонды | 360°

01 мая 2024, 08:30
Переводы самому себе, целевое обучение и акцизы на вино. Что изменится в России с 1 мая
В России с 1 мая 2024 года вступили в силу новые законы
В России с 1 мая вступили в силу ряд принятых ранее законопроектов. Они коснутся образования, перевода денег самому себе, аккредитации компаний в сфере информационных технологий и других важных вопросов. 360.ru собрал самые важные нововведения, которые ждут россиян.
Правила поступления на целевое обучение
Закон «Об образовании» дополнили пунктами о заключении договоров о целевом обучении. Теперь заказчики смогут формировать свои заявки на едином портале «Работа в России».
Абитуриент сможет подать заявление на получение целевого направления как при приеме на обучение, так и уже во время учебы.
«Заказчиками целевого обучения не могут быть лица, признанные иностранными агентами, и лица, указанные в федеральном законе „О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств“», — говорится в документе.
Предприятие получит право требовать от целевика хорошую успеваемость и указывать это в договоре. В случае невыполнения этого условия можно сократить поддержку учащегося.
Каждый абитуриент вправе заключить только один договор, только на одну специальность и только в один вуз.
Переводы сами себе через СБП
Теперь граждане России смогут переводить сами себе ежемесячно до 30 миллионов рублей без комиссии. Ранее лимит составлял 100 тысяч рублей.
Закон касается переводов по Системе быстрых платежей, номеру счета через мобильные приложения и через личный кабинет на сайте банка.
Однако новые правила не будут распространяться на операции при личном обращении клиента в банк.
Негосударственные пенсионные фонды
С 1 мая россияне смогут отказаться от договора негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ без потерь. Это можно будет сделать в 14-дневный период охлаждения.
Ранее такая практика была добровольной, а теперь она станет обязательной для всех фондов.
При заключении новых договоров клиентов следует информировать о гарантиях в случае банкротства и других непредвиденных обстоятельств. Человеку назовут точную сумму возмещения.
Акцизы на шампанское и вино
С последнего месяца весны размер акциза на некоторые алкогольные напитки вырос в три раза. Это коснулось игристых вин, в том числе шампанского (акциз до 141 рубля за литр), и тихих (до 108 рублей за литр).
Из-за этого цены на такие алкогольные напитки поднимут и в розничных магазинах.
Новые правила для IT-компаний
Нововведения коснутся небольших фирм, получивших аккредитацию менее трех лет назад. Так, если организацию учредили в год основания, ей можно не подтверждать свое соответствие требованиям Минцифры.
Компании в сфере информационных технологий из новых регионов России смогут получить аккредитацию независимо от среднего заработка своих сотрудников. Нововведение будет действовать до 1 июля 2025 года.
Ежегодное подтверждение аккредитации можно оформить через сайт госуслуг. Ее будут проводить по уровню среднего заработка специалистов по результатам двух кварталов. Ранее выводы делали по пяти последним отчетным периодам.
Продажа молочной продукции в магазинах
С 1 мая система «Честный знак», затрагивающая молочные продукты, должна заработать по всей России. Розничные магазины и сети супермаркетов и гипермаркетов должны купить оборудование или обновить программное обеспечение для считывания специальных штрих-кодов.
Правило ввели, чтобы избежать продажи просроченных продуктов. До этого маркированные особым образом товары продавали лишь в части регионов в тестовом режиме.
Маркировка БАДов
С начала мая производителей обяжут маркировать биологически активные добавки. Их назвали УПД — универсальные передаточные документы. Все участники товарооборота начнут обмениваться ими в электронном формате.
Закон коснется оптовиков, розничных точек продаж, аптек и продавцов на маркетплейсах. К началe действия нововведения, то есть уже к 1 мая, их обязали зарегистрироваться в системе «Честный знак» и закупить специальные сканеры и программное обеспечение.
Кроме того, участникам товарооборота придется заключить договор с одним из официальных операторов электронного документооборота. Штрафы внушительные — до 100 тысяч рублей с конфискацией имущества и уголовным наказанием.
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