Новые законы с 1 мая 2024 года в России: переводы СБП, целевое обучение, пенсионные фонды | 360°

В России с 1 мая 2024 года вступили в силу новые законы

Переводы сами себе через СБП

В России с 1 мая вступили в силу ряд принятых ранее законопроектов. Они коснутся образования, перевода денег самому себе, аккредитации компаний в сфере информационных технологий и других важных вопросов. 360.ru собрал самые важные нововведения, которые ждут россиян.

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Правила поступления на целевое обучение

Закон «Об образовании» дополнили пунктами о заключении договоров о целевом обучении. Теперь заказчики смогут формировать свои заявки на едином портале «Работа в России».

Абитуриент сможет подать заявление на получение целевого направления как при приеме на обучение, так и уже во время учебы.

«Заказчиками целевого обучения не могут быть лица, признанные иностранными агентами, и лица, указанные в федеральном законе „О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств“», — говорится в документе.

Предприятие получит право требовать от целевика хорошую успеваемость и указывать это в договоре. В случае невыполнения этого условия можно сократить поддержку учащегося.

Каждый абитуриент вправе заключить только один договор, только на одну специальность и только в один вуз.