Новую верфь построят на Дальнем Востоке

Путин анонсировал создание нового судостроительного предприятия в ДФО

Фото: РИА «Новости»

На Дальнем Востоке появится новое судостроительное предприятие. Об этом на встрече с жителями региона заявил президент России Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«У нас активно развивается судостроительный кластер. Сделано в целом немало, но должно быть сделано еще больше», — подчеркнул глава государства.

В этой связи Путин указал на необходимость создания новых предприятий. Этот вопрос, по его словам, обсуждали с руководством Объединенной судостроительной корпорации.

«Пришли к выводу, что следующее предприятие будем создавать на Дальнем Востоке», — сказал президент, отметив, что для привлечения специалистов важно создавать необходимые условия.

Отдельно глава государства обратил внимание на программу дальневосточной ипотеки. Ее сохранят и будут поддерживать в существующем виде — под 2%.

«И мы ее расширяем, в том числе для участников СВО. Будем создавать привлекательные условия и для других специалистов», — добавил он.

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