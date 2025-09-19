Новую систему начала отопительного сезона предложили в Госдуме

Депутат Кошелев: нужно отказаться от единовременного начала отопительного сезона

Гибкое зонированное регулирование отопительного сезона предложили внедрить в России вместо единовременного старта. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, его слова привело РИА «Новости» .

Парламентарий считает, что отопление в первую очередь следует подавать старым домам с высокими теплопотерями. При этом современные здания в конце отопительного сезона можно отключать раньше благодаря их энергоэффективности.

«Следует отказаться от единовременного подхода для всех. Современные технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко», — подчеркнул Кошелев.

Однако для реализации проекта, по словам зампреда, необходимо модернизировать коммунальную инфраструктуру. Новые сети позволят реагировать на изменение температурного режима без опасения сбоев.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг перенесут на пять дней.