Крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на пять дней

Срок оплаты услуг ЖКХ с 1 марта 2026 года перенесут на 15 число каждого месяца

Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг перенесут на 15-е число каждого месяца. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ, он будет перенесен на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число каждого месяца», — уточнил депутат.

У новой даты одна цель — «удобство и комфорт граждан». Депутат пояснил, что люди получают зарплату в разные дни, в том числе и после 10-го числа, а оплачивать услуги ЖКХ удобнее сразу после получения заработной платы. Колунов отметил, что перенос даты оплаты поможет избежать просрочек и пени.

После вступления в силу закона о крайнем сроке управляющие компании не смогут самостоятельно устанавливать другой срок.

Россиянам напомнили о субсидиях на оплату ЖКХ, право на которые имеют граждане, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи. В эту категорию входят пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи, инвалиды и семьи участников СВО.