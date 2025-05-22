Новую схему избирательных одномандатных округов приняли в России

Центральная избирательная комиссия России приняла новую схему избирательных одномандатных округов, согласно которой в Донецкой Народной Республике образуют три округа, в Луганской Народной Республике — два, в Запорожской и Херсонской областях — по одному. Об этом РИА «Новости» сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«ЦИК России в конце апреля этого года разработала и приняла новую схему округов и направила ее в нижнюю палату парламента… В результате, в Донецкой Народной Республике — образуют три одномандатных избирательных округа, в Луганской Народной Республике — два, в Херсонской и Запорожской областях — по одному», — сказала она.

Памфилова отметила, что для каждого субъекта определение количества округов осуществляется математически, исходя из численности зарегистрированных на территории каждого региона избирателей.

«Рассчитывается единая норма представительства — то количество избирателей, которое приходится на один одномандатный избирательный округ. Для предлагаемой схемы округов — это 495 835 человек», — подчеркнула глава ЦИК.

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