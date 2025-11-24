Новости о запрете слова «жопа» опровергли в СПбГУ

Информация о запрете слова «жопа» в новом издании Толкового словаря государственного языка оказалась недостоверной. Об этом телеканалу «Звезда» сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета.

«Информация устаревшая, над словарем ведется работа», — отметили в университете.

Сообщения о запрете «жопы» распространились в СМИ 24 ноября. Первым новости опроверг научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов, хотя он и добавил, что это бранное слово.

В Роскомнадзоре еще летом сообщили, что «жопа», «мудак» и «говно» не являются табуированными и обсценными словами.