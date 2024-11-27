«Новость перевернули». Свинину не исключали из школьных столовых Норильска из-за религии

Администрация Норильска опровергла информацию о запрете свинины в школах

Фото: РИА «Новости»

Мэрия Норильска опровергла информацию о запрете свинины в школьных столовых города по религиозным причинам. Начальник отдела пресс-службы администрации города Анастасия Курочкина рассказала 360.ru, что по нормам СанПиНа в школьных столовых для детей подготовили сбалансированное меню с блюдами из говядины, курицы и рыбы.

«Глава города пригласил родителей на внеплановую дегустацию, чтобы они удостоверились там в качестве питания, которое школьникам поступает. К сожалению, почему-то эту новость как-то перевернули», — объяснила она.

Сам мэр Норильска Дмитрий Карасев рассказал в своем Telegram-канале, что к нему на личный прием пришла мать одного из учеников. Она предложила вернуть в рацион школьников свинину. Однако этот вид мяса не подавали в столовых уже несколько лет, отдавая предпочтение диетическим видам мяса — говядине и курице. В этом решении не было никакого религиозного подтекста.

«Я поручил провести внеплановую дегустацию, где родителям рассказали нормы СанПиН, микроэлементы, входящие в состав продуктов. Родители остались довольны существующим меню», — написал он.

Информация о том, будто свинину убрали из школьных столовых по религиозным причинам, перевернута с ног на голову и вводит людей в заблуждение, подчеркнул глава города.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух напомнила школьникам, что перед каждым приемом пищи нужно обязательно мыть руки. Также она посоветовала детям ориентироваться на запах при выборе еды из столовой.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте