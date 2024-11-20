Врач Кашух посоветовала школьникам ориентироваться на запах при выборе еды из столовой

В школьной столовой при выборе еды стоит обращать внимание на ее запах. Таким советом поделилась с Life врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
По ее словам, всего несколько правил помогут сохранить хорошее самочувствие. Во-первых, перед каждым приемом пищи нужно обязательно мыть руки.
Во-вторых, обратить внимание на посуду: она должна быть без трещин и сколов. В-третьих, еда должна выглядеть хорошо. Если овощи, сыр или соусы кажется несвежими или заветренными, от них лучше отказаться и сделать выбор в пользу другого блюда.
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