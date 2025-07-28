Новосибирский губернатор пожаловался на подорожание служебного жилья

На федеральном уровне необходимо поднять вопрос о подорожании служебного жилья из-за избыточных требований. Об этом со ссылкой на заявления главы региона Андрея Травникова сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

«Выявили, по нашему мнению, избыточные федеральные требования. К сожалению, мы иногда сталкиваемся с примерами, мягко скажем, завышенных строительных норм. <…> Актуален вопрос снижения стоимости строительства и повышения эффективности использования выделяемых на эти цели бюджетных средств», — сказал он.

Примером такого требования, удорожающего стоимость дома, Травников назвал обязательное обеспечение дизель-генератором на случай перебоев в электроснабжении.

Ранее в Московской области упростили подачу заявки на получение служебного жилья. Теперь работники государственных и муниципальных учреждений, не имеющие собственного жилья в регионе, смогут сделать это онлайн.