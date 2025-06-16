Подачу заявки на получение служебного жилья упростили в Подмосковье

Работники государственных и муниципальных учреждений Московской области, не имеющие собственного жилья в регионе, теперь могут подать заявление на получение служебного жилья в онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Новый порядок позволяет легко оформить услугу.

«В Московской области упростили получение служебного жилья. Теперь для подачи заявления не нужно посещать администрацию муниципалитета, достаточно заполнить онлайн-форму и отправить заявку через региональный портал. В случае положительного решения в личный кабинет будет направлено уведомление о предоставлении жилого помещения», — пояснила глава ведомства Надежда Куртяник.

К специализированному жилью относятся служебные квартиры, комнаты в общежитиях и другие варианты временного размещения. Такие помещения выделяют не только на период работы или обучения, но и в случаях, когда жилье человека становится непригодным из-за чрезвычайных происшествий, сноса или капитального ремонта.

Подать заявку можно через портал госуслуг Московской области в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Услуга бесплатная, а бумажное подтверждение решения можно забрать в ближайшем МФЦ.