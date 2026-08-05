Новорожденным мальчикам в США стали чаще давать русские имена

Американцы стали чаще называть своих детей Иванами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на службу соцобеспечения США.

В 2025 году в Америке родились 2240 Иванов. В 2024-м этим именем назвали 2354 младенцев. За последние годы Иванами стали более 0,1% новорожденных.

Русское имя несколько лет подряд находится в топе 200 самых популярных. Оно занимает от 153-го до 168-го места.

Недавно ЗАГС назвал самые редкие имена в Москве. Чаще всего же девочек называли Аннами (1094), а мальчиков — Михаилами (1559). Лидерами же по креативности стали женские имена Марта-Мария, Ева-Мария, Саломея и Саиба.