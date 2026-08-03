ЗАГС: самыми редкими именами для младенцев в Москве стали Рауза и Ахрор

Самыми редкими именами в Москве с начала 2026 года стали Рауза и Ахрор. Об этом сообщил информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС» .

Также лидерами по оригинальности оказались женские имена Марта Мария, Ева-Мария, Саломея и Саиба. Мальчиков крайне редко называли Святогорами, Грантами, Абдур-Рахманами и Сулумбеками.

При этом самыми популярными стали имена Анна, которое получили 1094 девочки и Михаил — 1559 мальчиков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев сообщил, что максимальная сумма материнского капитала в России приблизится к миллиону рублей. Право на выплату получили женщины, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 января 2020 года, а также второго и последующих детей с 1 января 2007 года.