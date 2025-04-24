Новорожденных котят спасли из экскаватора на юго-востоке Москвы

Сотрудники отряда МЧС России «Центроспас» спасли на юго-востоке Москвы новорожденных котят, которых бросила мама-кошка. Об этом сообщил источник 360.ru.

Утром 24 апреля в спасательную службу поступило сообщение о том, что в Текстильщиках, на 1-й Грайвороновском проезде, кошка окотилась в экскаваторе, после чего ушла, оставив пятерых котят.

Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли новорожденных животных. Котята не пострадали.

Ранее стало известно, что в столичном районе Выхино-Жулебино спасли застрявшего на дереве между веток на уровне четвертого этажа котенка. Местным жителям удалось снять его самостоятельно.