Новогодняя акция «Телеграмма добра» объединила россиян

Новогодняя акция «Телеграмма добра» подарила каждому россиянину возможность отправить поздравление или признание, которое увидит вся страна, а также помочь в популяризации темы людей с ДЦП. Об этом корреспонденту 360.ru Лиле Тимиевой рассказала учредитель и генеральный директор фонда «Подарок ангелу» Анастасия Приказчикова.

Сообщения россиян, выполненные «доброшрифтом», будут выводить на все медиафасады в разных городах России до конца декабря.

«„Доброшрифт“ — это шрифт который придумали дети с церебральным параличом: 33 подопечных фонда „Подарок ангелу“ написали по букве, а мы собрали из этого шрифт. И теперь каждый год в Международный день людей с ДЦП и на специальные акции, как новогодняя „Телеграмма добра“, этот шрифт идет по всей стране, благодаря ему мы популяризируем тему маломобильных людей, тему людей с церебральным параличом», — отметила Приказчикова.

По словам гендиректора фонда, новогодняя «Телеграмма добра» оказалась вирусным проектом, который помогает людям. Его амбассадором стали многие лидеры общественного мнения — только сегодня свои сообщения отправили Анна Хилькевич, Иван Дмитриенко, Варвара Щербакова и другие знаменитости, кто захотел помочь в освещении проблемы маломобильных людей.

Каждый человек по всей стране может оставить свое пожелание, признаться кому-то в любви на сайте Доброшрифта в специальной форме. После короткой модерации текст будет выведен на все медиафасады.

«Вся Россия увидит пожелание», — заключила Анастасия Приказчикова.

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