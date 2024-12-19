Благотворительная акция «Елка желаний» началась в Мытищах

Торжественное открытие благотворительной акции «Елка желаний» состоялось в администрации Мытищ. Акция направлена на исполнение заветных желаний детей из семей, потерявших кормильцев в ходе специальной военной операции.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила важность благотворительной акции «Елка желаний» и помощи детям, лишившихся родителей. Она пожелала, чтобы мечты сирот сбылись. Председатель Совета депутатов Андрей Гореликов и представители различных ведомств приняли участие в благотворительной акции.

Собранные подарки будут торжественно переданы Деду Морозу для доставки детям, чтобы сделать их новогодний праздник волшебным и незабываемым. Акция «Елка желаний» продолжает традицию милосердия и взаимопомощи в Мытищах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.