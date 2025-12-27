Новогодний стол из «Иронии судьбы» оказался самым бюджетным в Киргизии

Новогодний стол как в «Иронии судьбы» оказался самым дешевым в Киргизии среди других стран СНГ, не считая Россию. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Классический праздничный стол из фильма предполагает наличие салата оливье, заливной рыбы, нарезки копченой колбасы, ростбифа, яиц с майонезом, свекольного салата, зеленого горошка, черного и белого хлеба, селедки с луком и вареного мяса. Также в подсчеты включили апельсины и бутылку шампанского.

Издание подсчитало, что в Киргизии популярные в советское время блюда обойдутся в 3,2 тысячи рублей.

Второе место по бюджетности занял Узбекистан. В Ташкенте на новогодние угощения придется потратить 3,9 тысячи рублей. Также приятными ценами на продукты отличилась Армения — там праздничный стол в среднем обойдется в 5,1 тысячи рублей.

Ранее соцопрос показал, что примерно 27% россиян решили отказаться от оливье в Новый год. На продукты для приготовления салата семье из четырех человек в среднем потребуется 581 рубль.