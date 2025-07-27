Новое военно-инженерное училище откроется в Нижегородской области

В Нижегородской области появится новое высшее военно-инженерное командное училище. Распоряжение о его создании подписано, сообщили в пресс-службе кабмина .

«Работа нового учебного заведения позволит увеличить подготовку и выпуск высококвалифицированных военных инженеров, которые будут обучаться с учетом опыта проведения специальной военной операции», — говорится в документе.

Учебное учреждение расположат на базе 210-го Межвидового регионального учебного центра Минобороны. Отмечается, что организационные мероприятия планируется завершить к 1 сентября.

Ранее в Коломне наградили курсантов высшего артиллерийского командного училища, помогающим СВО.