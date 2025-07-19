Гранитный шеврон Михайловского училища открыли в Коломне

Выпускники Коломенского высшего артиллерийского командного училища и ветераны артиллерии собрались, чтобы отметить День коломенского курсанта. На мероприятии наградили тех, кто помогает защитникам, находящимся в зоне специальной операции, и открыли гранитный шеврон Михайловского училища.

Глава Коломны Александр Гречищев, председатель Совета депутатов округа Николай Братушков, президент Фонда поддержки ветеранов и офицеров запаса сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации «Офицерское братство», почетный гражданин Коломны генерал-полковник Владимир Зарицкий, а также ветераны, действующие военнослужащие и юнармейцы возложили цветы к мемориальным доскам, установленным в честь героев-выпускников Коломенского высшего артиллерийского командного училища.

В торжественной обстановке участников мероприятия, которые оказывают поддержку бойцам специальной военной операции, наградили медалями «За помощь фронту». Также собравшиеся открыли гранитный шеврон Михайловского училища.

По словам Александра Гречищева, Коломенское высшее артиллерийское командное училище всегда готовило высококвалифицированные кадры для Вооруженных сил России.

«Учебное заведение выпустило свыше 14 тысяч кадровых офицеров. Многие из них продолжают служить и вносят весомый вклад в достижение победы в зоне специальной военной операции», — отметил руководитель муниципалитета.