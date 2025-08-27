Новое предсказание Жириновского разошлось в Сети. Россию не ждет «ничего, кроме войны»?

В интернете начали распространять архивное видео с выступлением основателя ЛДПР Владимира Жириновского, которое многие пользователи приняли за предсказание. Эту речь политик произнес более четверти века назад, детально изложив будущую стратегию действий НАТО в отношении России.

На видео, снятом 23 мая 1999 года, Жириновский выступает на брифинге в Совете Европы (что подтверждают логотипы на заднем плане и микрофонах). В то время проводилась натовская операция в Югославии, что, по-видимому, и спровоцировало его жесткие высказывания.

«Здесь, в центре Европы, у НАТО нет других планов, кроме ведения войны. И главная цель — война с Россией», — сказал тогда политик.

Наибольшее внимание привлекло его предсказание о конкретных методах действий альянса. Согласно Жириновскому, НАТО избежит прямого конфликта.

«Напрямую они боятся <…>, но будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ», — сказал он.

Политик сопоставил «хитрую» стратегию НАТО с методами Наполеона и Гитлера, которые, по его выражению, действовали «честно», наступая на Россию напрямую. Задачу альянса он определил как «захват России, уничтожение России».

В заключение выступления Жириновский назвал Запад «загнивающим паразитом-континентом», который живет хорошо, пока все остальные мучаются.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. Многие его высказывания, прозвучавшие за годы политической карьеры, сейчас переосмысливают в свете современных реалий.