Новое парящее озеро нашли на камчатском вулкане

На Камчатке в куполах вулкана Шивелуч обнаружили новое парящее горячее озеро. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на специалистов Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Температура воды у бортов достигала 52 градусов. Ученые рассказали, что в центральной части озера находится «бурлящий котел» с высотой выбросов около 40 сантиметров. Также на поверхности воды заметили характерную голубую пленку, предположительно, состоящую из серы и ее производных. Исследователи произвели отбор пленки и воды для лабораторных анализов.
Вулканолог Павел Плечов отмечал, что Шивелуч довольно часто извергается, но сильные выбросы происходят не чаще одного-двух раз в год. По его словам, до Москвы пепел не дойдет, но вот маршруты самолетов при необходимости могут скорректировать.
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