Новое опасное движение появилось в российском наркобизнесе

Наркобизнес в России стал нанимать спортсменов для расправ

Новое криминальное движение в российском наркобизнесе связано с молодыми спортивными людьми. Их нанимают торговцы запрещенными веществами для расправ с курьерами и конкурентами, сообщила газета «Известия» .

Теневые дельцы подыскивают бойцов на специализированных форумах в даркнете. Контактировать предпочитают через Telegram и другие защищенные мессенджеры.

Чаще всего «спортиков» нанимают для наказания нерадивых курьеров и тех, кто пытается украсть товар у наркоторговца. Наказания весьма суровы — в прайс-листе все: от избиения до переломов и пыток.

Видео экзекуций спортсмены отправляют заказчикам, как доказательство проделанной работы. Бойцы работают по всей России, случаи нападения фиксировались на территории от Москвы до Урала.

Подчас в такие формирования за легкими деньгами приходят несовершеннолетние. В марте шайка «спортиков» забила до смерти курьера в Битцевском парке. Младшему бойцу недавно исполнилось 14 лет, старшему — 18.

Ранее в Петербурге задержали организатора наркофермы.