Главе СК Бастрыкину доложат по делу о насилии над девочкой в Подмосковье | 360°

02 мая 2024, 10:05
Главе СК Бастрыкину доложат по делу о насилии над девочкой в Подмосковье
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах рассмотрения уголовного дела о насилии над девочкой в Московской области и собранных доказательствах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.
Виновным в преступлении признали уроженца Таджикистана. Пользователи Сети возмутились из-за того, что суд приговорил мужчину лишь к условному лишению свободы за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.
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«Также обращается внимание на привлечение к ответственности только одного фигуранта, а не группы лиц», — добавили в пресс-службе.
Ход исполнения поручения проконтролируют в центральном аппарате СК.
Ранее в Новой Москве задержали мигранта из Таджикистана, который пытался изнасиловать 15-летнюю девочку. Когда родителей подростка не было дома, мужчина проник в жилище и уволок девочку в баню, где попытался совершить преступление. Школьница вырвалась, заперлась в доме и вызвала полицию.
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