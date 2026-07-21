Новак заявил об улучшении ситуации с топливом в нескольких регионах

Все регионы, которые участвуют в программе северного завоза, будут обеспечены топливом в полном объеме. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак после правительственного совещания по топливу, его процитировало ИС «Вести» .

«Необходимые объемы для северного завоза будут поставлены по всем регионам, которые входят в этот список», — обратил внимание Новак.

Он отметил, что из-за сжатых сроков навигации на Севере правительство детально изучило текущий статус отгрузок и нужду в дополнительных поставках нефтепродуктов.

Ранее Новак говорил, что этим летом в России возникли сбои с поставками топлива из-за перестроек в логистике. Для стабилизации ситуации правительство ввело ряд мер, включая запрет на вывоз бензина и дизеля, а также налоговые послабления для ввоза топлива и наращивания внутреннего производства.

Ранее стало известно, что в России могут начать производить экологически чистое топливо.