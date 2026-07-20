В России могут начать производить экологически чистое топливо из микроводорослей

Заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий БФУ имени И. Канта Любовь Дышлюк рассказала, что в России можно производить экологически чистое моторное топливо из микроводорослей Scenedesmus. Это может стать альтернативой традиционному дизельному топливу, написало РИА Новости .

Дышлюк отметила, что микроводоросли имеют высокую эффективность фотосинтеза, значительное содержание липидов, а также просты в выращивании и не требуют больших пахотных площадей. Их можно культивировать как в закрытых системах, так и в обычных открытых водоемах, добавило Ura.ru.

По сравнению с растительными источниками для получения биотоплива, такими как зерновые и масличные культуры, микроводоросли значительно выигрывают в скорости роста. В странах Азии, Австралии и некоторых европейских странах уже есть предприятия, которые культивируют микроводоросли в крупных масштабах.

Однако о полной замене нефтехимического дизельного топлива на биодизель говорить пока рано. Эксперт предлагает лишь частичную замену, когда биодизель смешивают в определенном процентном соотношении с традиционным дизельным топливом. Кроме того, сохраняется проблема крупномасштабного культивирования микроводорослей как в России, так и во всем мире.