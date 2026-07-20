В России могут начать производить экологически чистое топливо из микроводорослей
Заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий БФУ имени И. Канта Любовь Дышлюк рассказала, что в России можно производить экологически чистое моторное топливо из микроводорослей Scenedesmus. Это может стать альтернативой традиционному дизельному топливу, написало РИА Новости.
Дышлюк отметила, что микроводоросли имеют высокую эффективность фотосинтеза, значительное содержание липидов, а также просты в выращивании и не требуют больших пахотных площадей. Их можно культивировать как в закрытых системах, так и в обычных открытых водоемах, добавило Ura.ru.
По сравнению с растительными источниками для получения биотоплива, такими как зерновые и масличные культуры, микроводоросли значительно выигрывают в скорости роста. В странах Азии, Австралии и некоторых европейских странах уже есть предприятия, которые культивируют микроводоросли в крупных масштабах.
Однако о полной замене нефтехимического дизельного топлива на биодизель говорить пока рано. Эксперт предлагает лишь частичную замену, когда биодизель смешивают в определенном процентном соотношении с традиционным дизельным топливом. Кроме того, сохраняется проблема крупномасштабного культивирования микроводорослей как в России, так и во всем мире.