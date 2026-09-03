Новак заявил, что ситуация с бензином в России улучшается

Новак: ситуация с бензином в России улучшается

Обстановка с топливом на российском рынке улучшилась. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.

«Ситуация на этой неделе лучше. В регионах постоянно мониторим, проводим штабы» — прокомментировал Новак.

По словам вице-премьера, дополнительные поставки от нефтеперерабатывающих заводов прибавили позитивной динамики. Власти также планируют продолжать выравнивать рынок за счет роста импорта и производства.

Недавно стало известно, что на заправках появился бензин «Евро-2» и «Евро-3». Что это за топливо и стоит ли автомобилистам переживать, разобрались в материале 360.ru.