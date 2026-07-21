Новак заявил, что рынок топлива в России взял курс на стабилизацию

Топливный рынок в России начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Об этом на совещании в кабмине сообщил вице-премьер Александр Новак, его слова привели «Вести» .

По словам Новака, правительство продолжает работу в штабном режиме с федеральными органами власти и отраслевыми компаниями.

«Видим, что меры приносят результат, и частично рынок стабилизируется. Ограничения снимаются во многих регионах, это видно по снижению очередей, по количеству работающих заправок», — сказал он.

Вице-премьер уточнил, что речь идет об увеличении объемов производства, дополнительном насыщении рынка за счет импорта, запрете экспорта топлива и переносе сроков ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Новак подчеркнул, что эти шаги направлены на увеличение поставок топлива на внутренний рынок.

Президент России Владимир Путин называл временными трудности с топливом.