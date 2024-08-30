Новая женщина-миллиардер появилась в России

Вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила в 2024 году вошла в топ-10 самых богатых женщин России. Об этом сообщило издание Forbes .

Аналитики оценили ее состояние в миллиард евро, женщина унаследовала активы мужа в 2019 году. В их основе находится контрольный пакет акций банка «Уралсиб», в июне она получила за него семь миллиардов рублей в качестве дивидендов.

Также Людмила Коган владеет долями в фирмах группы «БФА-Девелопмент» и лизинговой компанией «Интерлизинг».

Рейтинг богатейших россиянок по-прежнему занимает основательница Wildberries Татьяна Бакальчук с капиталом в 5,5 миллиарда долларов, второй идет Татьяна Литвиненко с состоянием в 2,45 миллиарда в американской валюте, тройку замыкает дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча Варвара с активами в 2,2 миллиарда долларов.

Ранее в 2024 году состояние российских миллиардеров выросло на 28,7 миллиарда долларов.