В 2024 году состояние российских миллиардеров выросло на $28,7 млрд

За первые шесть месяцев 2024 года совокупное состояние богатейших российских предпринимателей из России выросло на 28,749 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) сообщило РИА «Новости» .

Индекс рассчитывали на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В общей сложности рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира, 25 строчек в нем принадлежат россиянам, общее состояние которых на 1 июля составляет 354,99 миллиарда долларов.

Самым богатым из предпринимателей остается один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, уточнило агентство. С начала года его состояние выросло на 902 миллиона долларов — до 32 миллиардов.

За ним следует совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов, его состояние подросло до 28,2 миллиарда (+3,54 миллиарда). На третьем месте — бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (+3,24 миллиарда, до 27,2 миллиарда долларов).

Улучшил позиции, поднявшись с пятой на четвертую строчку, совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон. А на пятое место с четвертого опустился основной бенефициар компании «Северсталь» Алексей Мордашов.

На седьмом месте находится Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»). Восьмую строчку в списке занимает Михаил Прохоров (группа «Онэксим»). Девятое место остается за основателем компании «Альфа-групп» Михаилом Фридманом, а десятое — за бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым.

В конце мая редакция журнала Forbes представила список самых богатых наследников российских бизнесменов. В перечень тогда попали 46 человек, которые в будущем получат в общей сложности 263 миллиарда долларов.