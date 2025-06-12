Новая Гвинея направит студентов в Россию

Папуа — Новая Гвинея заинтересована в том, чтобы отправлять своих студентов на учебу в Россию. Об этом сообщил министр высшего образования страны Кинока Фео в беседе с РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что российская система образования входит в число лучших в мире и обучение в вузах страны стало бы большим плюсом для молодых специалистов из Папуа — Новой Гвинеи. Министр также поблагодарил за предложение о стипендиях от российского правительства, которое, по его словам, ранее озвучил посол России Сергей Толченов.

Православная гимназия в Домодедове вошла в топ-100 престижных школ России. Гимназию отметили медалью за высокий уровень образовательной деятельности и духовно-нравственного воспитания.