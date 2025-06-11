Православная гимназия в Домодедове вошла в топ-100 престижных школ России

Православная классическая гимназия имени Преподобного Серафима Саровского в Домодедово стала победителем Всероссийского конкурса «100 Престижных образовательных организаций России». Эта новость совпала с празднованием последнего звонка и стала ярким итогом учебного года.

Награда стала результатом многолетнего труда педагогического коллектива и учащихся. Гимназия была отмечена медалью за высокий уровень образовательной деятельности и духовно-нравственного воспитания.

Директор гимназии Евгений Евдокимов подчеркнул, что для любой организации важно понимать свои достижения и место в системе образования. Участие в независимых конкурсах помогает объективно оценить работу. В рамках масштабного всероссийского конкурса гимназия стала победителем и получила медаль “100 Престижных образовательных организаций Российской Федерации".

Завершился праздник концертом, в котором прозвучали песни, знакомые учителям и родителям, символизирующие прощание с детством и переход во взрослую жизнь.

Победа в престижном конкурсе еще раз подтвердила: Православная классическая гимназия имени Преподобного Серафима Саровского — это не только центр знаний, но и место духовного роста.