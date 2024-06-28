Новая группа школьников приедет в Москву по программе «Культурная карта 4+85»

Минкультуры: более 400 детей примут участие в программе «Культурная карта 4+85»

Фото: Unsplash

Дети из Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик примут участие в проекте «Культурная карта 4+85». На экскурсии в Москву приедут более 400 школьников, сообщило Минкультуры.

Всероссийскую программу культурно-просветительских маршрутов запустили в прошлом году. С 30 июня по 6 июля 2024 года пройдет новая смена, в Москве побывают более 400 детей от восьми до 17 лет. Они посмотрят на столицу с земли и воздуха, посетят международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, МХАТ имени Горького, Театр кукол имени Образцова и другие учреждения. Школьники посмотрят шоу в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» и фильм в Зарядье.

Дети из новых регионов России получили также медицинскую помощь. Их принял Санкт-Петербургский исследовательский институт уха, горла, носа и речи.

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