Нотариусы перечислили главные уловки мошенников на рынке недвижимости

В числе самых распространенных схем, которые используют злоумышленники на рынке жилья, — это мошенничество с применением телекоммуникационных технологий, подлог документов и финансовые махинации. Об этом РИА «Новости» рассказали в Федеральной нотариальной палате.

В пресс-службе ФНП уточнили, что с 2018 года в России зафиксировали 52,7 тысячи преступлений, связанных с недвижимостью. Специалисты выделяют 14 основных видов таких противоправных действий.

«Среди них […] аферы недобросовестных посредников, подделка документов, финансовые махинации, фиктивные сделки, продажа чужого имущества и недвижимости под обременением, передача муляжа вместо денег, преступления со стороны друзей и родственников собственника и так далее», — пояснили в палате, ссылаясь на исследование центра «Аналитика. Бизнес. Право».

В ФНП подчеркнули, что в подобных условиях особое значение приобретает полноценная правовая проверка сделки с жильем. Нотариус обязательно устанавливает личности участников и их полномочия, убеждается в добровольности их волеизъявления, а также может гарантировать прозрачность расчетов и безопасное проведение платежей.

Ранее стало известно, что в России начали набирать популярность схемы с фальшивыми QR-кодами на фоне усиления антифрод-контроля со стороны банков. За минувший год с попытками такого мошенничества сталкивались 18% опрошенных — либо лично, либо через родственников и знакомых.

Чаще всего аферисты распространяли поддельные QR-коды через бумажные квитанции за коммунальные услуги или штрафы. Также россияне сталкиваются с похожими письмами по электронной почте. В них злоумышленники выдаются себя за судей и налоговиков.