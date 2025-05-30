Нотариус разъяснил особенности сделок с жильем, если в них участвуют дети

Нотариус Иванов: у сделок с недвижимостью при наличии детей есть ограничения

IMAGO/Zoonar.com/Sirinarth Mekvo
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Sirinarth Mekvo/www.globallookpress.com

У сделки с недвижимостью, собственником которой является несовершеннолетний или он прописан там, есть свои ограничения и особенности. Об этом заявил нотариус Москвы Борис Иванов в беседе с  RT.

«Если ребенок — владелец недвижимости или ее доли, участие нотариуса в сделке по распоряжению таким имуществом обязательно. Он проверяет полномочия представителей ребенка и значимые юридические факты», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что органы опеки контролируют, чтобы условия проживания ребенка не ухудшились. Например, при продаже квартиры, принадлежащей ребенку, родители часто сразу покупают другое жилье, и нотариус проверяет, соблюдены ли его права.

Даже если ребенок не собственник, но прописан в продаваемой квартире, его интересы учитываются. Нотариус видит это в документах и следит, чтобы несовершеннолетнего не выписали «в никуда» — он сохраняет право проживания. Для нового владельца это может стать проблемой.

«Также проверяется, не были ли ранее нарушены права ребенка при приватизации. Не сохраняет ли он право проживать в жилье, оставшись без попечения родителей», — заявил Иванов.

Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance
Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/www.globallookpress.com

Собеседник агентства объяснил, что нотариусы пресекают попытки скрыть родственные связи при сделках с несовершеннолетними. Родственники, кроме дарения, не могут совершать сделки с детьми, но иногда родители пытаются обойти запрет через бабушек или дедушек.

Кроме того, нотариус проверяет, использовался ли маткапитал при покупке жилья, и выделены ли доли всем детям в нужном размере. Для этого делаются запросы в Соцфонд или банк. По закону, если маткапитал потрачен на жилье, доли должны быть оформлены на всех членов семьи.

Ранее адвокат Александр Кудряшов посоветовал оформлять брачный договор перед свадьбой. Особенно если у супругов есть имущество, приобретенное до брака.

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