Нотариус разъяснил особенности сделок с жильем, если в них участвуют дети
Нотариус Иванов: у сделок с недвижимостью при наличии детей есть ограничения
У сделки с недвижимостью, собственником которой является несовершеннолетний или он прописан там, есть свои ограничения и особенности. Об этом заявил нотариус Москвы Борис Иванов в беседе с RT.
«Если ребенок — владелец недвижимости или ее доли, участие нотариуса в сделке по распоряжению таким имуществом обязательно. Он проверяет полномочия представителей ребенка и значимые юридические факты», — заявил он.
Эксперт подчеркнул, что органы опеки контролируют, чтобы условия проживания ребенка не ухудшились. Например, при продаже квартиры, принадлежащей ребенку, родители часто сразу покупают другое жилье, и нотариус проверяет, соблюдены ли его права.
Даже если ребенок не собственник, но прописан в продаваемой квартире, его интересы учитываются. Нотариус видит это в документах и следит, чтобы несовершеннолетнего не выписали «в никуда» — он сохраняет право проживания. Для нового владельца это может стать проблемой.
«Также проверяется, не были ли ранее нарушены права ребенка при приватизации. Не сохраняет ли он право проживать в жилье, оставшись без попечения родителей», — заявил Иванов.
Собеседник агентства объяснил, что нотариусы пресекают попытки скрыть родственные связи при сделках с несовершеннолетними. Родственники, кроме дарения, не могут совершать сделки с детьми, но иногда родители пытаются обойти запрет через бабушек или дедушек.
Кроме того, нотариус проверяет, использовался ли маткапитал при покупке жилья, и выделены ли доли всем детям в нужном размере. Для этого делаются запросы в Соцфонд или банк. По закону, если маткапитал потрачен на жилье, доли должны быть оформлены на всех членов семьи.
Ранее адвокат Александр Кудряшов посоветовал оформлять брачный договор перед свадьбой. Особенно если у супругов есть имущество, приобретенное до брака.