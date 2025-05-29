Адвокат Кудряшов посоветовал оформлять перед свадьбой брачный договор

Процесс расторжения брака в России нередко приводит к спорам о разделе имущества и уплате алиментов. Адвокат Александр Кудряшов поделился ключевыми аспектами таких ситуаций в беседе с «ФедералПресс».
При разводе особенно важно грамотно подойти к решению имущественных и финансовых вопросов. Эксперт посоветовал заключать брачный договор, особенно если у супругов есть имущество, приобретенное до брака. Этот документ позволяет заранее распределить, что именно получат партнеры после развода.
По словам специалиста, отсутствие брачного договора не станет проблемой, если супруги смогут договориться о разделе имущества и оформить соглашение у нотариуса. При отсутствии возможности достичь согласия самостоятельно вопрос будет решаться в суде в течение трех лет с момента расторжения брака, добавил Кудряшов.
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