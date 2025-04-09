В Москве мошенники заставили бабушку продать жилье, чтобы вложиться в акции

Лжеброкеры заставили пенсионерку в Москве продать дом и квартиру на 22 миллиона

Мошенники убедили пожилую жительницу Москвы продать дом и квартиру, чтобы вложиться в ценные бумаги по наводке лжеброкеров. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Пенсионерка поверила в возможность быстрого заработка и лишилась 22 миллионов рублей от продажи квартиры и дома», — отметили в ведомстве.

Сначала 75-летней москвичке позвонил незнакомец и представился сотрудником инвестиционной компании. Мужчина предложил пенсионерке вложиться в акции и играть на бирже. Инвестиционный портфель — 2,5 миллиона рублей.

«Уверенный голос, обилие финансовых терминов в разговоре, а главное обещания гарантированного дохода в размере более пяти миллионов рублей за три месяца убедили женщину согласиться на „телефонное предложение“», — отметили в прокуратуре.

Большой суммы у пенсионерки не было, поэтому аферисты уговорили ее продать квартиру. Полученные средства москвичка передала неизвестным в Москва Сити. Ее убедили, что пополнят криптокошелек. Также часть денег у женщины забрал курьер.

Потом мошенники убедили жертву увеличить «портфель» еще на два миллиона. Ради этого она продала дом в Тверской области, а деньги отправила псевдоинвесторам.

Когда сменился очередной «телефонный брокер», женщина осознала, что стала жертвой обмана. Сейчас обстоятельства происшествия контролирует Бутырская межрайонная прокуратура.

Ранее россиян предупредили, что мошенники стали рассылать фейковые уведомления от ФНС. Ложные письма отличаются неверным кодом и поддельной подписью на документе.