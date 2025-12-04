Нострадамус предрек конец конфликта на Украине и начало новой войны: откуда придет угроза

Mirror: Нострадамус предсказал к концу 2025 года пандемию и военный конфликт

Согласно предсказаниям знаменитого французского прорицателя Нострадамуса, уже совсем скоро мир столкнется с сильными угрозами. Он предвидел начало большого военного конфликта и крупную пандемию в конце 2025-го. Как с этими предсказаниями связаны Россия и украинский конфликт?

Сейчас внимание толкователей приковывают слова Нострадамуса, предположительно, про четвертый квартал этого года, уточнил таблоид Mirror. Он предрекал, что планету могут ожидать события, угрожающие существованию человеческой цивилизации.

А новый конфликт, как полагал Нострадамус, способен изменить глобальный баланс сил, из-за чего западные страны потеряют доминирующие позиции, лидерство займут другие державы.

Также провидец предрек окончание одного из длинных противостояний. Аналитики связывают его слова с конфликтом на Украине. Однако завершение противостояния может совпасть с новой эпидемией и началом боевых действий в Великобритании.

Говорил пророк и о некой космической угрозе, описывая образ «огненного шара», способного уничтожить все живое на планете.

Ранее бразильский провидец и футуролог Атос Саломе, которого на Западе прозвали «живым Нострадамусом XXI века» сделал новые пророчества. Предсказания связаны с Украиной.