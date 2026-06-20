Нос и уши спасателя. Кинолог назвал лучшие породы для поиска людей

В служебные годятся почти все породы собак, даже гибридные. Все зависит от задачи, которую перед ними поставят, и правильного воспитания. Об этом кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский сообщил 360.ru.

«Во время разбора завалов внизу могут оставаться люди. <…> У собаки намного сильнее развито как обоняние, так и слух. Она может быть обучена во время минуты тишины указать, где находится человек», — сказал он.

Для работы в спасательных подразделениях, по мнению кинолога, хорошо подойдет лабрадор ретривер и кокер-спаниель. Уражевский сообщил, что опытные специалисты выбирают щенков особым образом, проверяя на толерантность к раздражителям, и определенным образом готовят, особенно в первые месяцы жизни и подростковом периоде.

Подробнее о работе кинологической службы МЧС России можно прочесть в материале 360.ru.