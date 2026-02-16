Нормой это назвать сложно. Почему зумеры скроллят прямо во время секса

У поколения зумеров по сравнению с их предшественниками сильно изменилась нейропсихология. По этой причине им сложнее концентрироваться на одном процессе, даже если это интимный контакт с партнером, рассказала 360.ru психолог и сексолог Ирина Добродская.

Она прокомментировала данные опроса среди студентов, согласно которому более трети респондентов не выпускают из рук телефоны во время секса. Специалист напомнила, что зумеры выросли в среде постоянной цифровой стимуляцией.

«Их мозг с детства привык к быстрым дофаминовым всплескам уведомления, короткие видео, бесконечный скроллинг. В результате снижается способность долго удерживать внимание», — подчеркнула психолог.

Для секса паре нужна концентрация на теле и эмоциональная включенность. Вместо этого молодые люди делают выбор в пользу гаджетов, которые дают биохимическую «мгновенную награду» и снижают тревожность.

«Когда человек листает ленту во время секса, это не обязательно значит, что ему неинтересен партнер. Чаще это сигнал о дофаминовой зависимости, о расфокусе внимания, о трудности выдерживать близость, о страхе глубокой эмоциональной связи», — объяснила Добродская.

Телефон в момент близости может сильно навредить отношениям. Психолог уточнила, что партнер чувствует отвержение, когда видит залипание любимого человека в гаджет.

Ранее канадские нейробиологи вычислили лучшие временные промежутки, когда совпадают пики либидо у мужчин и женщин. Оказалось, что существует три «счастливых часа» для секса: с 09:00 до 10:00, с 15:00 до 16:00 и с 21:00 до 22:00.