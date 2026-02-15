Ученые нашли три «счастливых часа» для секса. Когда мужское и женское либидо совпадают?

Канадские нейробиологи Джеймс Пфаус и Меридит Чиверс нашли временные промежутки, когда пики либидо у мужчин и женщин совпадают. Исследования проанализировал сайт kp.ru .

Оказалось, что у женщин «сексуальные стрелки» переведены примерно на час вперед. Утром мужской пик приходится на 8–10 часов, женский — на 9–11. Днем: у мужчин — 14–16, у женщин — 15–17. Вечером мужчины активны с 20:00 до 22:00, женщины — с 21:00 до 23:00.

Совпадения дают три «счастливых часа»: с 09:00 до 10:00, с 15:00 до 16:00 и с 21:00 до 22:00 — идеальное время для близости с обоюдным желанием.

Утром организм вырабатывает максимум гормонов, поэтому он лучше откликается на ласки. Глубокая ночь, по мнению профессора Пфауса, для секса не подходит — «поздняя любовь» утомительна. Однако «час Быка» — три-четыре часа ночи — подходит для эротических снов или неожиданных контактов.

Днем благоприятное время можно использовать для укрепления отношений с коллегами. Вечером свидание лучше не затягивать позже 21:00. Но если тянет друг к другу в другое время — наука советует не противиться: «любовные часы» могут перестроиться под образ жизни.

