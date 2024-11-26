Норильские школы остались без свинины по религиозным соображениям

Школьные столовые Норильска не будут подавать детям свинину. Крупный поставщик питания для учебных заведений убрал ее из меню по ряду причин, одной из которых стал религиозный фактор, сообщила газета «Северный город» .

Информацию о своем решении поставщик озвучил на встрече с родителями на внеочередной дегустации школьного меню. При этом некоторые выступили против ограничения на свинину в школах.

Представитель компании-поставщика пояснил, что свинину исключили из рациона по нескольким причинам. По его словам, говядина намного безопаснее, к тому же такое мясо отличается повышенным содержанием белка.

Также он добавил, что предприятие считает верным «уважать религиозные особенности питания» детей в школах. В региональном Роспотребнадзоре, представитель которого присутствовал на встрече, подчеркнули, что свинина для подачи детям в школах не запрещена.

Ранее врач Михалева порекомендовала родителям исключить из детского рациона некоторые продукты питания. В первую очередь медик советовала убрать из детского меню сладкие молочные продукты.