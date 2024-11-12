Врач Михалева призвала родителей не давать детям сладкие молочные продукты

Врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева в беседе с «Известиями» перечислила продукты, которые стоит исключить из детского рациона.

По словам медика, рацион ребенка должен быть разнообразным и сбалансированным. Что касается запрещенных продуктов, лучше убрать из питания сладкие молочные продукты, такие как йогурты, молочные коктейли и глазированные сырки. Все вышеперечисленное имеет большое количество сахара в составе.

«В этих продуктах содержится большое количество сахара и вредных добавок, включая консерванты, стабилизаторы, красители, ароматизаторы и усилители вкуса», — предупредила Михалева.

Врач призвала ограничить потребление фруктовых соков и других сладких напитков, не обязательно газированных. Она напомнила, что употребление большого количества фруктозы связано с риском ожирения и сахарного диабета.