Ночью перед выходными в Москве и Подмосковье пройдут дожди с грозами

Гидрометцентр: 24 июля в Москве и Подмосковье пройдут дожди с грозам

Кратковременные дожди с грозами пройдут в Москве и Подмосковье ночью на 25 июля. Об этом сообщил Гидрометцентр .

Температура воздуха останется в диапазоне от 14 до 16 градусов. Днем потеплеет до 21–23 градусов, по области до 18–23. Сохранится облачность с прояснениями, вероятность осадков и гроз.

Ранее ведущий специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что последние дни июля в Московском регионе будут соответствовать климатической норме.

В начале следующей недели придет южный циклон, из-за которого возможны дожди и грозы. При этом температура останется теплой: днем — 22–25 градусов, ночью — 12–15 градусов.