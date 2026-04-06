«Ночь она пережила»: жители Красноярска спасли раненую косулю

Операцию по спасению выбежавшей из леса раненой косули провели неравнодушные жители Красноярска. Принимавшая участие в помощи истекавшему кровью животному местная предпринимательница Екатерина Горчица в комментарии 360.ru рассказала, что косулю нашли на проезжей части около села Удачное.

Она пояснила, что животное вышло к людям около полуночи. Остановившиеся водители связались со спасателями по номеру 112, а оператор передал сообщение в Центр охраны дикой природы «Инстинкт», который принимает раненых зверей на лечение. Но доставить их нужно самостоятельно.

«Нас проинструктировали, что на голову животному нужно накинуть ткань. Мы так и сделали. Товарищ привез большой тент, мужики погрузили косулю на него. В час ночи мы были уже в филиале центра в Солнечном», — поделилась Екатерина.

Собеседница 360.ru заявила, что сотрудник «Инстинкта» поставил животному укол успокоительного и после осмотра заявил, что косуля пережила нападение собак, которые ее сильно покусали.

«Он добавил, что косули очень пугливы и чаще всего погибают именно от стресса. Через сутки я позвонила в центр — узнать, как у косули дела. Ночь она пережила, но ест неохотно, встать не может. Предположительно, у нее растяжение ног», — сказала предпринимательница.

В конце января новосибирский рыбак спас застрявшую в замерзшей реке Ояш косулю. В беседе с 360.ru он заявил, что пожалел молодое животное и перенес его в свою палатку, где развел горелку и зажег свечи. На ночь он оставил косулю в теплом сарае, а утром отпустил обратно в лес.